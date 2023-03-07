Жительница Воронежской области в пьяной драке убила ножом двоюродного брата

место убийства, фото voronezh.sledcom.ru

Воронежские следователи передают в суд уголовное дело 53-летней жительницы Каширского района, убившей двоюродного брата.

Инцидент произошел в конце ноября 2022 года в селе Боево. Средь бела дня родственники выпивали. Потом поругались по пьяной лавочке, словесный конфликт перерос в обоюдную драку. Затаив обиду, женщина взяла нож и пять раз ударила брата в грудь.

От полученных ранений 44-летний мужчина скончался на месте происшествия. Медиков и полицию вызвал случайно зашедший в дом сосед.

Женщина ранее судима за умышленное причинение легкого вреда здоровью и угрозу убийством в отношении бывшего сожителя.

- Сначала обвиняемая призналась и подтвердила показания на месте, но затем от дачи показаний отказалась, воспользовавшись правом не свидетельствовать против себя, и вину не признала. Ее виновность подтверждается комплексом собранных по уголовному делу доказательств, признанных достаточными для направления уголовного дела в суд , – рассказал руководитель Новоусманского межрайонного следственного отдела регионального управления СК России Юрий Шустов.