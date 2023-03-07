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НовостиОбщество7 марта 2023 7:35

Воронежские бойцы из зоны СВО поздравили женщин с 8 марта

Военнослужащие прислали видео
Ярослав ИВАНОВ
скриншот из соцсетей

скриншот из соцсетей

Воронежские мобилизованные поздравили землячек с 8 марта. Видео опубликовала в соцсетях администрация Семилукского района.

- Дорогие любимые наши девушки, жены, мамы и бабушки. От всех военнослужащих нашего полка разрешите вас поздравить с весенним праздником. Каждый из нас хочет поблагодарить вас за заботу, чуткость, мудрость, терпение. Пусть там, где вы появляетесь, расцветают улыбки и звучат комплименты. Пусть этот праздник будет мирным и радостным для всех вас, милые женщины! - сказали бойцы на видео.