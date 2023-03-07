В Воронежской области 7 марта ожидается сильный ветер

В предпраздничный день в Воронежской области объявили желтый уровень погодной опасности.

7 марта в регионе ожидается сильный ветер, сообщила Прогностическая карта по ЦФО федерального гидрометцентра. Ветер. Период предупреждения - до 21.00. Местами порывы ветра будут достигать до 15-17 метров в секунду.

В целом в эти дни в Воронежской области будет тепло. Сегодня днем до +2. 8 марта дневная температура достигнет 6 градусов тепла, возможен дождь. До конца недели в регионе будет плюсовая дневная температура. Тепло принес циклон и южный ветер.