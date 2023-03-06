В Воронеже мужчина за повреждение камеры фиксации нарушений ПДД может сесть на два года

Мужчине, напавшему на камеру, предстоит отвечать в суде по двум искам. Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

Сотрудники прокуратуры Левобережного района Воронежа отправили в суд уголовное дело 39-летнего местного жителя. Он будет отвечать по ч. 1 ст. 167 УК РФ «Умышленное повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба».

В апреле 2022 года мужчину взбесила стоящая на обочине дороги напротив дома № 45 по переулку Отличников камера автоматической фотофиксации нарушений правил дорожного движения «Скат-ПП». Он ее изрядно раскурочил и тем самым принес государству ущерб на 500 тысяч рублей.

Уголовное дело будут рассматривать в Левобережном районном суде. Ненавистнику камеры грозит до двух лет лишения свободы. А потом ему придется держать ответ еще по одному иску – по компенсации материального ущерба.