В Воронеже выбрали «Мисс ППС»

Победила в конкурсе Ульяна Степаненко (в центре), приз зрительских симпатий достался Марии Жихаревой (вторая справа). Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В региональном ГУ МВД перед 8 марта провели конкурс среди очаровательных сотрудниц патрульно-постовой службы (ППС). Кстати, этому подразделению полиции в первые дни весны исполняется 100 лет.

Конкурсантки в течение двух дней демонстрировали свои профессиональные, творческие и интеллектуальные способности. Сначала в тире девушки стреляли из пистолета с двадцатиметровой дистанции. А потом показали, как владеют приемами борьбы.

Во второй конкурсный день сотрудницы ППС соревновались в творчестве. Каждая участница подготовила рассказ о себе и своем пути, который привел к службе в полиции. Красавицы подготовили видеоматериалы, исполняли песни и даже проявили себя как художницы. Затем девушки прочитали патриотические стихотворения и сразились в конкурсе ораторского мастерства, рассказав о своих наставниках и их роли в становлении юных полицейских.

В итоге приз зрительских симпатий заслужила сержант Мария Жихарева. Покорившая членов жюри в творческих конкурсах старший сержант Ольга Молчанова заняла третье место. Вице-мисс стала полицейский-кинолог из Борисоглебска, сержант Ирина Герасимова. Она много лет занимается стрельбой, легкой атлетикой и лыжными гонками.

Победила же старший сержант полиции из Воронежа Ульяна Степаненко, которая отлично проявила себя во всех испытаниях. «Мисс ППС» призналась, что участие в конкурсе стало для нее неожиданностью, зато дни подготовки и выступлений подарили ей незабываемые эмоции. А еще она приобрела новых подруг среди других конкурсанток.