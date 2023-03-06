В реке под Воронежем нашли тело пропавшей женщины

Сотрудники Следственного комитета в ходе проверки выяснят, надо ли возбуждать уголовное дело. Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

Завершились поиски пропавшей четыре месяца назад в селе Девица Семилукского района 48-летней Натальи И. За помощью к волонтерам и полицейских обратилась мать пропавшей. Почему-то женщина сделала это только в начале марта.

4 марта в одном из местных водоемов выловили женское тело с заметными следами гниения. Личность погибшей быстро установили.

- Сотрудники Следственного комитета проводят по факту обнаружения женщины проверку. Тело отправили в морг для установления точной причины смерти. По итогам проверки решат, возбуждать уголовное дело или нет, - сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.