Воронежец так торопился к девушке на угнанной машине, что врезался в дерево

Романтическая поездка на чужой «Ладе» грозит молодому человеку долгим визитом в места не столь отдаленные. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

За помощью к полицейским обратился 68-летний житель дома на улице Еремеева. Пожилой мужчина рассказал, что вечером во дворе разгружал свою «Ладу-Гранту». Ему вызвался помочь 24-летний сосед. Когда хозяин «Лады» перенес домой очередную партию вещей и вышел на улицу, машины во дворе уже не было.

Полицейские задержали молодого соседа. Тот признался в угоне и заявил, что при переносе вещей незаметно вытащил ключ от зажигания у владельца «Лады». А потом, когда хозяин машины зашел домой, завел двигатель и поехал к своей знакомой. Романтический вечер на чужом автомобиле, правда, не удался. По дороге к девушке пылкий кавалер устроил ДТП и врезался в дерево. После чего решил убежать от угнанного авто подальше. Но от полиции-то так легко не скроешься!

- Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения» (до пяти лет лишения свободы). Угонщика до суда отпустили под подписку о невыезде, - сообщили в региональном ГУ МВД.