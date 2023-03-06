Коронавирус в Воронежской области на утро 6 марта: 440 человек заболели, никто не умер

За прошедшие сутки госпитализировали менее, чем десятую часть от общего числа заболевших. Фото: Иван МАКЕЕВ

Санитарные врачи предоставили очередные данные по суточной заболеваемости коронавирусом в Воронежской области. На утро понедельника, 6 марта, заразились еще 440 человек (на начало дня 5 марта было почти столько же – 439). 32 из них попали в больницы. Всего с начала пандемии в Воронежской области зарегистрировали уже 482 845 случаев заражения.

За прошедшие сутки, как и за предыдущие, от последствий этой опасной болезни никто не умер. Число жертв за время начала эпидемии осталось прежним – 8 621.

Выздоровели еще 453 жителя Воронежской области. Напомним, на утро 5 марта ковидные больничные закрыли 392 пациента. Всего с начала пандемии избавились от коронавируса 469 440 жителей нашего региона.