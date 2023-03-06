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НовостиОбщество6 марта 2023 13:10

Коронавирус в Воронежской области на утро 6 марта: 440 человек заболели, никто не умер

Выздоровели 453 наших земляка
Юрий КОЗЛОВ
За прошедшие сутки госпитализировали менее, чем десятую часть от общего числа заболевших.

За прошедшие сутки госпитализировали менее, чем десятую часть от общего числа заболевших.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Санитарные врачи предоставили очередные данные по суточной заболеваемости коронавирусом в Воронежской области. На утро понедельника, 6 марта, заразились еще 440 человек (на начало дня 5 марта было почти столько же – 439). 32 из них попали в больницы. Всего с начала пандемии в Воронежской области зарегистрировали уже 482 845 случаев заражения.

За прошедшие сутки, как и за предыдущие, от последствий этой опасной болезни никто не умер. Число жертв за время начала эпидемии осталось прежним – 8 621.

Выздоровели еще 453 жителя Воронежской области. Напомним, на утро 5 марта ковидные больничные закрыли 392 пациента. Всего с начала пандемии избавились от коронавируса 469 440 жителей нашего региона.