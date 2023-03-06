Опубликовали список домов в Воронеже и Нововоронеже, где заменят лифты в 2023 году

В многоэтажках Воронежской области в 2023 году заменят 943 лифта. Фонд капремонта региона опубликовал 6 марта список, в котором перечислено 264 многоквартирных дома. Стоимость работ составит свыше 3,3 млрд рублей.

Как пояснил директор регионального ФКР Олег Тепляков, он уже поручил подрядным организациям взаимодействовать с жителями домов, где будут менять лифты. В течение пяти рабочих дней с момента заключения договора собственникам квартир должны предоставить журналы работ и разместить баннеры и стенды с контактами подрядчика. Кроме того, за три дня до отключения «подъемников», жильцов будут уведомлять, размещая объявления в подъезде.

За нарушение графиков работ, как отметил Олег Тепляков, подрядчикам грозит расторжение контрактов в одностороннем порядке и штрафы. Полный список домов можно посмотреть здесь.