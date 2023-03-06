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НовостиПроисшествия6 марта 2023 12:52

В Воронежской области гастарбайтер изнасиловал 16-летнюю девушку

Преступление случилось в поселке Таловая
Олег КУЗНЕЦОВ
В ближайшее время оформят арест сексуально озабоченного гастарбайтера.

В ближайшее время оформят арест сексуально озабоченного гастарбайтера.

Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

В воскресенье, 5 марта, мерзкое преступление произошло в поселке Таловая. К 16-летней девушке в окно второго этажа, залез гастарбайтер, ремонтирующий местную школу, и надругался над ней. Потом он убежал, а девушка написала заявление в правоохранительные органы.

- Возбуждено уголовное дело по незаконному проникновению в жилище, покушению на изнасилование и совершению насильственных действий сексуального характера, – сообщили в региональном СУ СК.

Сексуально озабоченного гастарбайтера задержали, сейчас решают вопрос об его аресте.