Житель Воронежской области «обезопасил счета» и перевел мошенникам 1,5 млн рублей

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

62-летнего жителя Павловского района аферисты смогли «развести» на крупную сумму денег. Мошенники донимали его в течение трех суток с двадцати мобильных номеров. Последний звонок заставил задуматься – собеседник на другом конце провода представился начальником службы безопасности банка.

Как пояснили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области 6 марта, мужчину убедили, что якобы мошенники пытаются оформить кредит на его имя. Он доверился и решил «обезопасить свой счет», взяв кредит онлайн. В довершение всего ему перезвонил сотрудник «федеральной службы безопасности», который якобы руководил операцией по поимке злоумышленников, и попросил перечислить деньги на несколько «спецсчетов».

Аферистам тут же было переведено 1 540 382 рубля. После этого аферисты перестали выходить на связь. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». В настоящее время полицейские ведут поиски лиц, причастных к преступлению.