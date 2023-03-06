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НовостиОбщество6 марта 2023 12:04

В Воронеже остались без воды жители трех улиц Советского района

Впрочем, уже к 17 часам ее обещали вернуть
Олег КУЗНЕЦОВ
Засуху в кранах жителей Советского района обещают устранить в течение ближайших двух часов.

Засуху в кранах жителей Советского района обещают устранить в течение ближайших двух часов.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В понедельник, 6 марта, остались без воды жители нескольких домов на трех улицах Советского района. Краны замолчали с утра, примерно с 9.30. Воду не вернули до сих пор.

Впрочем, в «РВК-Воронеж» пояснили, что ждать воды осталось недолго. Примерно в 17 часов ее начнут возвращать.

Коммунальщики конкретизировали адреса, где вынуждены были отключить воду: дома с 3 по 16 на улице Комарова, с 28 по 38 на проспекте Патриотов и № 16 на Молодогвардейской. Сообщили и причину отключения. Специалисты подключают абонентов к новым сетям.

Напомним, 4 марта без воды остались дома крупного квартала Коминтерновского района.