В Воронеже остались без воды жители трех улиц Советского района

Засуху в кранах жителей Советского района обещают устранить в течение ближайших двух часов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В понедельник, 6 марта, остались без воды жители нескольких домов на трех улицах Советского района. Краны замолчали с утра, примерно с 9.30. Воду не вернули до сих пор.

Впрочем, в «РВК-Воронеж» пояснили, что ждать воды осталось недолго. Примерно в 17 часов ее начнут возвращать.

Коммунальщики конкретизировали адреса, где вынуждены были отключить воду: дома с 3 по 16 на улице Комарова, с 28 по 38 на проспекте Патриотов и № 16 на Молодогвардейской. Сообщили и причину отключения. Специалисты подключают абонентов к новым сетям.

Напомним, 4 марта без воды остались дома крупного квартала Коминтерновского района.