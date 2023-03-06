В Воронежскую область могут перевезти лошадей с Центрального московского ипподрома

Была бы лошадь хорошая, а жокей для нее подходящий и у нас найдется. Фото: Андрей АБРАМОВ

Областные чиновники ведут переговоры о том, чтобы на время перевезти в наш регион лошадей с Центрального московского ипподрома. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Александр Гусев.

Причина того, что москвичи на время вынуждены расстаться со своими скакунами – предстоящее в ближайшее время закрытие столичного ипподрома на длительную реконструкцию.

Областные власти надеются, что если переговоры завершатся успешно, то в нашем регионе прибавится туристов за счет любителей скачек.

А вот, переедут ли с лошадями и столичные жокеи, пока неясно. Если нет, то их есть кем заменить. Управлять лошадьми хорошо учат и в Хреновской школе наездников в Бобровском районе.