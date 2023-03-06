В Воронеж на рабочей неделе придет потепление и дожди

- Кажется, дождь начинается… Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Воронежцев на начавшейся рабочей неделе ждет по-настоящему весенняя погода. Прямо на 8 марта женщинам на радость станет совсем тепло – температура поднимется до +6 градусов. Однако к концу рабочей недели немного похолодает. Обусловлено оно сменой антициклона на циклон, который принесет южный ветер.

Во вторник, 7 марта, вместо западного ветра подует юго-западный. Ночью при переменной облачности синоптики обещают -5 градусов. Днем ветер сменится на южный, при пасмурной погоде потеплеет до +2.

В ночь на среду, 8 марта, при нуле градусов возможен снег, переходящий в дождь. Днем столбик термометра резко поднимется до +6. Слабый дождь продолжится.

В четверг, 9 марта, ночью при +2 градусах дождь не закончится, как и днем. Зато в светлое время суток потеплеет аж до +7. Подует юго-западный ветер.

В ночь на пятницу, 10 марта, синоптики опять пророчат дождь на этот раз при юго-восточном ветре и температуре – 1. Днем потеплеет до +3. Вернется южный ветер. А дождь еще усилится.