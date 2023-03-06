В Воронеже при столкновении трех иномарок погиб 63-летний пешеход

Фото - ГУ МВД по региону Фото: Предоставлено "КП"

Авария произошла в воскресенье 5 марта на улице Беговой. В столкновении трех иномарок погиб пешеход. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

По данным полиции, ДТП случилось в районе дома №102 днем, в 13.30. 48-летний житель Рамонского района на автомобиле Volvo ХС90, двигаясь со стороны Хользунова в направлении ул. 45-й Стрелковой Дивизии, столкнулся на перекрестке с Kia Stinger. Им управляла 39-летняя жительница Воронежа. Автоледи ехала со стороны Московского проспекта в направлении Антонова-Овсеенко.

От удара Kia по инерции отлетела на 63-летнего пешехода, а затем на припаркованную иномарку Nissan Note. Мужчину увезли по скорой, но от полученных травм он скончался в больнице.

В данный момент полицейские проводят проверку, устанавливают обстоятельства аварии.