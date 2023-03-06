Воронежский доброволец погиб в ходе СВО

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

Доброволец из Лискинского района 45-летний Алексей Орлов погиб в боях в ходе военной спецоперации на Донбассе. Трагическую весть сообщил глава райадминистрации Игорь Кирнос на своей официальной странице во ВКонтакте.

Фото со страницы Игоря Кирноса

Подробности о гибели бойца не раскрываются. Руководитель муниципалитета выразил слова соболезнования родным и близким нашего воина.

- Алексей Викторович всегда был примером мужества, геройства и самоотверженности- В ходе выполнения боевых задач проявлял себя хладнокровным и бесстрашным воином, не раз выходивший без потерь со своим отрядом из самых сложных ситуаций на поле боя, - написал Игорь Кирнос.

Ранее представители Воронежского Михайловского кадетского корпуса рассказали, что 4 марта в зоне СВО погиб их выпускник Максим Иванников. Он окончил образовательное учреждение в 2013 году.