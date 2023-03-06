В воронежский суд поступило дело в отношении умершей 8 лет назад женщины

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

В Советский районный суд Воронежа поступило уголовное дело местной жительницы, которой прокуроры предъявили обвинение в незаконном изготовлении наркотиков и их хранении без цели сбыта в крупном размере. Об этом рассказали в пресс-службе местного суда 3 марта.

Дело оказалось из «прошлых лет». Его возбудили еще 10 лет назад. При проверке оказалось, что сама обвиняемая умерла еще в 2015 году, о чем также было сказано в обвинительном заключении.

В пресс-службе суда при этом напомнили, что это не единственное поступившее дело, где ответчика уже нет в живых. Например, в августе 2022 года райсуд уже возвращал подобное прокурору в отношении обвиненного в краже гражданина. Оказалось, он умер еще на стадии предварительного расследования.