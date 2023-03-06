Утром в понедельник Воронеж сковали пробки в 7 баллов

Фото из архива КП Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Воронеже новая рабочая неделя, 6 марта, началась с утренних пробок в 7 баллов. Коллапс на дорогах вызван авариями, которые произошли в разных районах города. Об этом свидетельствует сервис «Яндекс.Пробки».

Сразу две аварии зафиксированы в Центральном районе на улице Ленина в районе остановки «Работница», из-за чего пробка в центр растянулась от «Динамо». Подстаивают улицы Урицкого и Транспортная. Еще одна возле Юго-Западного рынка парализовала улицу Героев Сибиряков. Два ДТП случилось на Северном мосту в сторону центра. Одно в Коминтерновском районе на Бульваре Победы. Традиционно парализован Московский проспект.

«Стоят» магистрали практически во всех районах города, малиновым пестрят улицы Грамши, Свободы, 20-летия Октября, Остужевское кольцо и др.

Что касается погоды на начало марта, то синоптики обещают тепло. Погоду будет определять гребень циклона с Запада. Сегодня, в понедельник, 6 марта, в Воронеже дневная температура поднимется до +3, по области - до 4 градусов тепла.