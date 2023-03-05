Воронежец проломил череп сожительнице

Полицейских вызвали медики, когда в приемное отделение одной из воронежских больниц поступила 40-летняя пострадавшая с ушибом головного мозга, переломом свода и основания черепа.

Оперативники выяснили, что в вечернее время женщину дома избил гражданский супруг - сначала они поругались на словах, но потом сожитель многократно ударил потерпевшую по голове.

33-летнего подозреваемого задержали. На него завели уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Мужчине грозит до восьми лет. заключения. Сейчас он в изоляторе временного содержания.