Под Воронежем в столкновении «Лады» и «Шевроле» погибла женщина

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Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту смертельной аварии, которая произошла 4 марта в Острогожском районе. ДТП случилось около 8.05 на 101-м километре автодороги «Воронеж-Луганск».

По предварительным данным полиции, 70-летний водитель «Лады Гранта» не справился с управлением, выехал на встречку и врезался в «Шевроле Резо».

В результате ДТП погибла 56-летняя пассажирка «Лады». Еще три человека попали в больницу с травмами - водитель «Лады» и пассажирки «Шевроле» 54 и 59 лет.

Ранее сайт VRN.KP.RU писал об аварии с двумя пострадавшими, водитель которой сбежал