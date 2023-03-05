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НовостиЗвезды5 марта 2023 9:43

Собираются снять фильм о лидере воронежской панк-группы «Сектор Газа»

Обещают, что он выйдет в прокат в 2024-м году
Ярослав ИВАНОВ
фото vk.com/sektorgazamusic

фото vk.com/sektorgazamusic

О воронежской панк-группе «Сектор Газа» и легендарной личности ее лидера Юрия Хоя собираются снять художественный фильм, об этом сообщили в группе коллектива.

- Рады сообщить, что совместно с режиссером Владимиром Щегольковым начинаем активную работу над полноформатным художественным байопиком о жизни Юрия Клинских и группы «Сектор Газа». Выход в прокат запланирован на 2024 год! Ура! – говорится в сообщении.

Съемки планируют начать в августе 2023-го.

Как ранее писал сайт VRN.KP.RU, документальный фильм-расследование о творчестве и смерти Хоя и «Секторе Газа» снял несколько лет назад выпускник журфака ВГУ, ныне известный тележурналист Павел Селин