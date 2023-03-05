В Воронежской области водитель "Лады" врезался в ограждение и сбежал

фото 36.мвд.рф

В Воронежской области сотрудники ГИБДД разыскивают водителя, устроившего ночью 4 марта аварию с двумя пострадавшими и скрывшегося с места происшествия.

ДТП произошло в Грибановском районе. Около 4.20 на 449-м километре автодороги Р-298 «Курск-Воронеж» водитель «Лады Приора» нарушил правила расположения транспортных средств на проезжей части, не справился с управлением и врезался в отбойник.

Двое пассажиров - 21-летняя девушка и 22-летний молодой человек - получили травмы, их доставили в больницу.

Водителя ищут.

За 4 марта в Воронежской области сотрудники ГИБДД зарегистрировали 105 ДТП. В них пострадали девять человек и один погиб.