Воронежский художник представил выставку о природе пустоты

фото музея Крамского

На «антресолях» музея имени Крамского стартовала выставка Сергея Бруданина «Открытые пространства».

Это выставка - размышление о пустоте и наполненности, о мире, очищенном от деталей и подробностей. Пространство, в котором живет человек и природа - небо и земля, разделенные/объединенные линией горизонта, вечно недостижимой. Человек ищет себя в этом вечном бескрайнем пространстве, находит и теряет точки опоры, масштаб свой и бесконечного пейзажа.

- Пустота - тот массив, на котором все держится. Пустота дает приют вещам и сюжетам, где особую роль играет линия горизонта. Она сама по себе не является чем-то объективным, но мы понимаем, что именно линия горизонта вводит нас в сюжет как участников, - говорит об идее выставки автор.

Художник представил живописные пейзажи, но в собственной манере, используя оргалит, части старой мебели, масляные краски, акрил и даже землю, а еще поэзию и искренность.

Выставка продлится до 26 марта, 12+