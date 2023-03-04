Зампред Сбера Станислав Кузнецов рассказал, как технология дипфейк может использоваться мошенниками

«Там находится дипфейк, собственно говоря, ее «директор», и она глубоко в этом убеждена». Далее фейковый руководитель сообщает подчиненной, что есть поручение от высшего руководства срочно перевести 100 тысяч долларов. «В этой ситуации бухгалтер безукоризненно выполняет его поручение и буквально через час-два она с глубочайшим разочарованием и ужасом понимает, что сотворила», – добавляет зампред Сбера.

По словам Станислава Кузнецова, цель - сделать так, чтобы технология распознавания дипфейков стала доступна в автоматизированном режиме: «Если установить технологию, вы можете всегда соврешенно точно определить, есть ли подмена изображения, это дипфейк или не дипфейк. Наша цель, чтобы это происходило в автоматизированном режиме, чтобы не надо было включать никаких кнопок, а сразу загоралась лампочка, что здесь есть какой-то риск».