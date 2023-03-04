Жители квартала в Коминтерновском районе Воронежа из-за аварии лишились воды

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Водоканал сообщил об аварии на водопроводе в Коминтерновском районе. Днем 4 марта сотрудники РВК обнаружили повреждение водовода диаметром 600 мм. На место порыва выехала ремонтная бригада.

На время восстановительных работ с 12:00 отключили воду в дома, находящиеся в микрорайоне, ограниченном улицами: Московский проспект (нечетная сторона) - бульвар Победы - ул. Владимира Невского - ул. Генерала Лизюкова – ул. Антонова-Овсеенко до Московского проспекта, а также Хользунова,122. Кроме жилых домов: Московский пр-т 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145,145а,147, 147а, 147в, 149, 149а,153; ул. Вл. Невского 73,75,75а.

На объекта теплоснабжения и здравоохранения вода подается в штатном режиме, отметили в водоканале.

Жильцы могут набрать воды из цистерны у дома №22А по ул. 60 Армии (гипермаркет Линия).

Сроки ликвидации аварии в водоканале не называют.