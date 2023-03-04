Воронежские энергетики готовятся к работе в условиях штормового ветра

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

В связи с объявленным в Воронежской области штормовым предупреждением энергетики «Воронежэнерго» перешли на режим повышенной готовности.

Напомним, непогоду в регионе прогнозируют с 18 часов 4 марта до 18 часов 5 марта. В это время ожидаются порывы западного ветра до 18 м/с.

Для устранения возможных последствий непогоды в филиале «Россети Центр» - «Воронежэнерго» к оперативному реагированию готовы 249 бригад энергетиков: 1 186 человек и 329 единиц техники. Специалисты оснащены высокопроходимой спецтехникой, подготовлены к круглосуточной работе в любых условиях. Также в распоряжении филиала находятся более 95 передвижных резервных источников электроснабжения суммарной мощностью 4,3 МВт, которые могут быть использованы для обеспечения электроэнергией социально значимых объектов региона.