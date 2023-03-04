Воронежцев предупредили о сильном ветре

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Воронежский гидрометцентр предупредил об ухудшении погоды в ближайшие сутки. По данным синоптиков, с 18.00 4 марта до 18.00 5 марта местами по Воронежской области и в Воронеже ожидаются порывы западного ветра до 15-18 м/с.

В связи с неблагоприятным прогнозом спасатели просят жителей региона проявлять осторожность и планировать свой день с учетом погодных условий.

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