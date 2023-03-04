В этом году в Воронежской области за 1,2 миллиада отремонтируют 27 медучреждений

В 2022 году на ремонт направляли более 1 миллиарда рублей Фото: из архива «КП»

В 2023 году в Воронежской области выделят 1,2 миллиарда рублей на ремонт медучреждений. В список региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» включили 27 больниц и поликлиник. Об этом в своем телегам-канале сообщил губернатор Александр Гусев.

Глава региона отметил, что правительство старается оперативно реагировать на обоснованные жалобы жителей на состояние воронежских больниц и поликлиник. Ежегодно на ремонт и модернизаций медучреждений выделяется всё больше финансирования.

Например, в 2022 году на эти цели направляли более 1 миллиарда рублей. Их потратили на работы на 40 объектах по адресной программе. Еще 21 объект отремонтировали по региональной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения».