Приставы арестовали машину воронежца за миллионный долг по штрафам

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Во время очередного совместного рейда с судебными приставами воронежские полицейские остановили на улице Героев Сибиряков автомобиль «Хендай Солярис» под управлением 33-летнего местного жителя.

Во время проверки водителя по базам выяснилось, что мужчина накопил огромную сумму штрафов за нарушения правил дорожного движения - 554 тысяч рублей и 541 тысяч рублей за исполнительский сбор.

Судебные приставы-исполнители прямо на месте арестовали машину и отправили ее на спецстоянку.

Полицейские напоминают, что любое транспортное средство можно проверить на наличие задолженностей по базе данных ГИБДД на официальном сайте ГИБДД.РФ. Раздел «Сервисы, проверка штрафов» https://гибдд.рф/check/fines.