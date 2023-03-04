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НовостиПроисшествия4 марта 2023 9:05

Воронежский пенсионер снял со счета и отдал мошенникам почти два миллиона рублей

Злоумышленники убедили его переложить деньги на "безопасные счета"
Ирина КАЗАНИНА
Полицейские проводят расследование

Полицейские проводят расследование

Фото: из архива «КП»

Жертвой мошенников стал 62-летний воронежец. 27 февраля ему на телефон позвонил незнакомец и представился сотрудником Центрального банка. Мужчина сообщил о зафиксированной попытке похищения сбережений пенсионера с банковского счета. Собеседник убедил пенсионера немедленно снять все деньги, что тот и сделал

Потов все обналиченные средства -1 900 000 рублей - пенсионер, по указанию злоумышленников, «положил на защищенные счета», а по факту – перевел на три расчетных счета мошенников. Лишь через несколько дней воронежец понял, что лишился денег и обратился в полицию.

По факту в полиции возбудили уголовное дело и приступили к расследованию.