Воронежский пенсионер снял со счета и отдал мошенникам почти два миллиона рублей

Полицейские проводят расследование Фото: из архива «КП»

Жертвой мошенников стал 62-летний воронежец. 27 февраля ему на телефон позвонил незнакомец и представился сотрудником Центрального банка. Мужчина сообщил о зафиксированной попытке похищения сбережений пенсионера с банковского счета. Собеседник убедил пенсионера немедленно снять все деньги, что тот и сделал

Потов все обналиченные средства -1 900 000 рублей - пенсионер, по указанию злоумышленников, «положил на защищенные счета», а по факту – перевел на три расчетных счета мошенников. Лишь через несколько дней воронежец понял, что лишился денег и обратился в полицию.

По факту в полиции возбудили уголовное дело и приступили к расследованию.