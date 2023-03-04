Каждый третий воронежец готов отправить на работу своего 14-летнего ребенка

Большинство респондентов убеждены, что подрабатывать можно с момента получения паспорта Фото: из архива «КП»

Каждый третий воронежский родитель считает, что начинать работать можно с 14 лет, каждый четвертый убежден, что - с 16 лет. Таковы результаты опроса сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob среди родителей детей в возрасте от 7 до 16 лет.

При этом 4% воронежцев готовы отправить на заработки своих детей до 12-лет, еще 5% - детей с 12-13.

Большинство респондентов убеждены, что подрабатывать можно с момента получения паспорта. При этом 33% опрошенных считают возможным заключение трудового договора с 14—15-летним подростком. С точки зрения 23% воронежцев, трудоустройство допустимо с 16—17 лет. Однако 18% респондентов готовы отпустить на работу своих детей, только по достижению ими совершеннолетия. И лишь каждый одиннадцатый (9%) считает, что человек не должен работать, пока не получит профессию.

- В допустимости раннего трудоустройства (до 15 лет) чаще убеждены отцы, тогда как за более поздний старт (с 16 лет и позже) чаще выступают матери. Тех, кто уверен, что сначала нужно получить профессию, и лишь потом начинать работать, тоже чуть больше среди женщин (11% против 5% среди мужчин), - отметили авторы исследования.