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НовостиПроисшествия4 марта 2023 8:07

В ДТП с опрокидыванием на воронежской трассе пострадали три человека

Авария произошла накануне в Панинском районе
Ирина КАЗАНИНА
Фото с сайта ГУ МВД по области

Фото с сайта ГУ МВД по области

Фото: Предоставлено

3 марта около 20.25 на дороге в Панинском районе Воронежской области вылетела в кювет «Шевроле Лачетти», которой управляла 33-летняя жительница Воронежа. По предварительным данным, автомобилистка не учла погодные условия и превысила скорость. Из-за этого машину занесло и выбросило с дороги в кювет, где она опрокинулась.

- В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и пассажиры автомобиля, 24-летний житель Борисоглебска и 22-летняя жительница областного центра, получили телесные повреждения, доставлены в больницу, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

Полицейские выясняют обстоятельства и причины ДТП.