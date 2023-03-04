В ДТП с опрокидыванием на воронежской трассе пострадали три человека

Фото с сайта ГУ МВД по области Фото: Предоставлено

3 марта около 20.25 на дороге в Панинском районе Воронежской области вылетела в кювет «Шевроле Лачетти», которой управляла 33-летняя жительница Воронежа. По предварительным данным, автомобилистка не учла погодные условия и превысила скорость. Из-за этого машину занесло и выбросило с дороги в кювет, где она опрокинулась.

- В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и пассажиры автомобиля, 24-летний житель Борисоглебска и 22-летняя жительница областного центра, получили телесные повреждения, доставлены в больницу, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

Полицейские выясняют обстоятельства и причины ДТП.