В Воронеже иномарка налетела на киоск на улице 9 Января

Фото с сайта ГУ МВД по области Фото: Предоставлено

В пятницу, 3 марта, воронежцы стали очевидцами ДТП на улице 9 Января. Авария произошла около 14.40 в районе дома №276/1а. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по области, 43 - летняя местная жительница, управляя автомобилем «Хёндай Крета», не справилась с управлением и въехала в торговый киоск.

В результате ДТП продавец 48-летняя павильона получила различные травмы и оказалась в больнице.

По факту аварии полицейские организовали проверку для выяснения обстоятельств и причин произошедшего.