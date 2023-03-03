В Воронеже отсрочили приговор управляющей заправками, присвоившей 12,7 млн рублей

В Воронежской области вынесли приговор 42-летней управляющей автозаправками Анастасии Ж. Женщину признали виновной в присвоении 12,7 млн рублей. Ее приговорили к 4 годам колонии общего режима и штрафу в 200 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры 3 марта.

Однако от колонии у женщины отсрочка, пока ее ребенку не 14 лет. Анастасия Ж. в период с 2017 по 2021 год похищала наличные из касс заправок АО «Воронежнефтепродукт» (дочерняя структура НК «Роснефть»). При этом оформляла фиктивные операции по возврату.

Уголовное дело в отношении нее было возбуждено по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение в особо крупном размере).