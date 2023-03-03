Здание нового воронежского аэровокзального комплекса показали на фото

Фото - пресс-служба воронежского аэропорта

В здании нового аэровокзального комплекса полностью завершили монтаж металлоконструкций и монолитные работы. Они выполнены на 100%. Об этом рассказали в пресс-службе международного аэропорта им. Петра Первого.

Работы идут четко по графику. На сегодняшний день в терминале уже установлены перегородки из газобетонных блоков, фахверки, произведена стяжка пола в объеме 500 м2, смонтирован металлокаркас кровли здания, уложен профнастил и карнизы, установлены сэндвич-панели в объеме 1845 м2, смонтированы емкости под локальные очистные сооружения ливневых стоков.

Также смонтированы металлоконструкции здания КПП, практически полностью готовы стены и проведено наружное освещение.

- Сейчас специалистами прокладываются инженерные сети, автоматические системы пожаротушения, противодымная вентиляция, комплекс технических средств безопасности, - рассказали в воздушной гавани.