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НовостиОбщество3 марта 2023 15:27

Центр Воронежа встал в пробках перед игрой «Факела» с «Химками»

Фиксируют заторы в 7 баллов
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Через полчаса, в 19.00 начнется матч «Факела» с подмосковными «Химками». Любители футбола соскучились после зимней паузы. Из-за матча центр Воронежа мгновенно сковали пробки.

Судя по данным «Яндекс.Карты», заторы достигают 6-7 баллов. Ранее в мэрии предупреждали горожан, что несколько улиц перед стадионом Профсоюзов закрыли для движения и парковки. А городской транспорт пустили по параллельным улицам.

Из-за этого пробки фиксируют на улицах Кирова, Кольцовская, Феоктистова, Донбасская, Мира, Свободы, Чернышевского.

Следующие матчи «Факела»:

11 марта со «Спартаком»,

18 марта – с «Сочи».