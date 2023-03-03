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НовостиПроисшествия3 марта 2023 14:13

В Воронеже водитель Porsche ответит в суде за взятку полицейскому в 30 тысяч рублей

Автомобиль числился в федеральном розыске
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Из архива "КП"

Центральный райсуд рассмотрит уголовное дело в отношении 29-летнего местного жителя, которого обвиняют в покушении на дачу взятки полицейскому (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ). Об этом рассказали в облпрокуратуре.

По версии следствия, в январе 2023 года мужчина на автомобиле «Porsсhe Cayenne» без номеров был остановлен сотрудниками ГИБДД. При проверке оказалось, что авто находится в федеральном розыске.

Не желая быть привлеченным к административной и уголовной ответственности, водитель автомобиля попытался дать взятку сотрудникам полиции. 30 тысяч рублей он бросил под сиденье в патрульном автомобиле. После этого стражи порядка его задержали. Мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.