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НовостиОбщество3 марта 2023 13:40

Росгвардейцы помогли потерявшему сознание мужчине в Воронеже

Ему вызвали скорую помощь
Евгения ФРОЛОВА
Фото - Управление росгвардии региона

Фото - Управление росгвардии региона

Ночью в Воронеже во время патрулирования Центрального района, сотрудники вневедомственной охраны заметили лежащего на земле мужчину. Он был без сознания. Об этом рассказали в Управлении Росгвардии по региону 3 марта.

Оказалось, что мужчина получил травму головы. Правоохранители вызвали на место происшествие бригаду медиков и помогли погрузить мужчину в карету скорой помощи.

- Мужчина доставлен в одну из больниц Воронежа. Его жизни ничего не угрожает, - пояснили в Управлении Росгвардии.