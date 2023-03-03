Росгвардейцы помогли потерявшему сознание мужчине в Воронеже

Фото - Управление росгвардии региона

Ночью в Воронеже во время патрулирования Центрального района, сотрудники вневедомственной охраны заметили лежащего на земле мужчину. Он был без сознания. Об этом рассказали в Управлении Росгвардии по региону 3 марта.

Оказалось, что мужчина получил травму головы. Правоохранители вызвали на место происшествие бригаду медиков и помогли погрузить мужчину в карету скорой помощи.

- Мужчина доставлен в одну из больниц Воронежа. Его жизни ничего не угрожает, - пояснили в Управлении Росгвардии.