Брата и сестру, обвиняемых в убийстве 2 детей в Воронежской области, отправят в психбольницу

Фото из архива КП Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

Следователи завершили расследование уголовного дела, фигурантами которого стали 28-летняя женщина и ее 32-летний брат. Им предъявлено обвинение в убийстве двух детей 7 и 8 лет в Терновке (п. п. «а», «в», «д», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ) в состоянии невменяемости. Об этом рассказали в СУ СКР по Воронежской области 3 марта.

ЧП произошло 21 апреля 2022 года в квартире одного из домов в селе Терновка. Находившиеся в состоянии алкогольного опьянения 28-летняя женщина и ее 32-летний брат, будучи недовольными поведением малолетних детей, 7-летнего мальчика утопили в ванной, а 8-летнему проломили череп молотком.

- В ходе следствия по данному уголовному делу проведен большой объем работы: допрошены свидетели, назначен и проведен комплекс необходимых судебных экспертиз, проведены осмотры, выполнены иные следственные и процессуальные действия, - пояснили в СУ СКе.

По заключениям комплексных судебных психолого-психиатрических комиссий экспертов, женщина и ее брат страдают хроническим психическим расстройством. В момент совершения преступления они не могли осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и нуждаются в принудительном лечении.

В связи с этим уголовное дело направлено в суд для применения принудительной меры медицинского характера.