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НовостиОбщество3 марта 2023 13:01

В Воронеже продают торговый центр рядом с «Московским проспектом»

В нем располагается магазин DNS
Олег КУЗНЕЦОВ
Если у вас есть лишние миллионы, можно попробовать купить трехэтажный торговый центр.

Если у вас есть лишние миллионы, можно попробовать купить трехэтажный торговый центр.

Фото: из архива «КП»

Трехэтажный торговый комплекс рядом с «Московским проспектом» продают за 206,6 миллионов рублей. Информацию об этом разместили на сайте Авито.

Площадь здания - 1,4 тыс. квадратных метров. Рядом с торговым центром находится земельный участок под парковку. Он тоже немаленький – 1,16 тысяч квадратных метров.

Основную часть торгового центра много лет занимает магазин цифровой и бытовой техники DNS. На третьем этаже еще расположен офис аграрной компании.

Продает торговый центр компания «Авирон девелопмент».