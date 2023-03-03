В Воронеже продают торговый центр рядом с «Московским проспектом»

Если у вас есть лишние миллионы, можно попробовать купить трехэтажный торговый центр. Фото: из архива «КП»

Трехэтажный торговый комплекс рядом с «Московским проспектом» продают за 206,6 миллионов рублей. Информацию об этом разместили на сайте Авито.

Площадь здания - 1,4 тыс. квадратных метров. Рядом с торговым центром находится земельный участок под парковку. Он тоже немаленький – 1,16 тысяч квадратных метров.

Основную часть торгового центра много лет занимает магазин цифровой и бытовой техники DNS. На третьем этаже еще расположен офис аграрной компании.

Продает торговый центр компания «Авирон девелопмент».