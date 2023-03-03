Жителей 2 улиц Левобережного района предупредили об отключении воды в Воронеже

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

РВК-Воронеж сообщило о завершении переключения на новый водовод в Левобережном районе. Об этом в компании рассказали 3 марта. Из-за этого на несколько часов специалисты вынуждены приостановить подачу воды в ряд жилых домов этого района во вторник, 7 марта.

На время работ - с 09:30 до 16:00 - будет приостановлена подача воды по следующим адресам: улица Ростовская, № 68-76 (четные номера домов), улица Новосибирская, № 49-61 (нечетные). Водоканал приносит извинения за неудобства и просит горожан запастись водой.

В компании также напомнили, что с конца прошлого года РВК-Воронеж провел комплексные мероприятия по строительству водопроводной сети диаметром 150 мм по улице Новосибирской. Ее протяженность составила 335 м. Перекладка нового водопровода позволит минимизировать число нештатных ситуаций и улучшит качество водоснабжения в Левобережном районе.