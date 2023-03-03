Просидевший 14 лет в американской тюрьме Виктор Бут приехал в Воронеж

Виктор Бут (справа) приехал в Воронеж обсудить партийные вопросы. Фото: с телеграм-канала Сокольников. Без галстука.

В пятницу, 3 марта, в Воронеже приехал Виктор Бут. Бывший бизнесмен, проведший в американской тюрьме 14 лет якобы за незаконные поставки оружия и терроризм, сейчас активный член ЛДПР. В столицу Черноземья он прибыл с коллегой по партии, депутатом Госдумы Борисом Чернышовым. О визите Бута сообщил руководитель пресс-службы областного правительства Артем Сокольников в своем телеграм-канале.

В Воронеже Виктор Бут встретился с губернатором Александром Гусевым. Они обсуждали с главой региона «вопросы партийной линии».

Напомним, Виктора Бута в конце 2022 года обменяли на задержанную в России за контрабанду гашишного масла американскую баскетболистку Бриттни Грайнер. 8 декабря он приехал в Россию, а уже 12-го вступил в ряды ЛДПР.