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НовостиОбщество3 марта 2023 12:10

Стало известно, сколько воронежцев отравились насмерть «паленым» спиртом в 2022 году

Чаще всего уходили в мир иной глотнувшие гадость жители Коминтерновского района
Олег КУЗНЕЦОВ
Губит людей не пиво, губит людей «паленый» спирт…

Губит людей не пиво, губит людей «паленый» спирт…

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Сотрудники Роспотребнадзора огласили статистику по отравлениям алкоголем за 2022 год. Всего было 252 случая. 235 человек глотнули этиловый спирт, 6 – метиловый, 11 – вообще какую-то бурду, не поддающуюся точному определению. 103 отравления оказались смертельными. Воронежцы травились алкоголем в 1,3 раза чаще, чем жители районов области.

В 2021 году отравлений было больше – 352. Тогда ушли в мир иной 235 человек.

Чаще всего травились любители выпить в Коминтерновском районе – 76 случаев. На тот свет отправлялись после этого люди разных возрастов – от 26 до 59 лет.