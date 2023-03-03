Стало известно, сколько воронежцев отравились насмерть «паленым» спиртом в 2022 году

Губит людей не пиво, губит людей «паленый» спирт… Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Сотрудники Роспотребнадзора огласили статистику по отравлениям алкоголем за 2022 год. Всего было 252 случая. 235 человек глотнули этиловый спирт, 6 – метиловый, 11 – вообще какую-то бурду, не поддающуюся точному определению. 103 отравления оказались смертельными. Воронежцы травились алкоголем в 1,3 раза чаще, чем жители районов области.

В 2021 году отравлений было больше – 352. Тогда ушли в мир иной 235 человек.

Чаще всего травились любители выпить в Коминтерновском районе – 76 случаев. На тот свет отправлялись после этого люди разных возрастов – от 26 до 59 лет.