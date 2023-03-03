Сельчанин в Воронежской области хранил в гаражах «левый» табак на 4 млн рублей

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

В Павловском районе 35-летний сельчанин в гаражах хранил 33 тысячи пачек сигарет без маркировки, которые он планировал реализовать. Об этом рассказали в ГУ МВД по региону 3 марта.

«Левую» табачную продукцию нашли также у него в автомобиле. Пачки сигарет были без специальных акцизных марок, что подтвердила позднее проведенная экспертиза. Общая стоимость изъятой табачной продукции составила более 4 млн рублей.

Стражи порядка установили, что злоумышленник приобрел табачные изделия у неустановленного лица. В отношении него возбуждено уголовное дело «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ».

Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.