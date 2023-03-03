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НовостиЗвезды3 марта 2023 11:25

В Воронеже на рок-фестиваль «Чернозем» приедет «Агата Кристи» с симфоническим оркестром

Точнее, половина легендарной группы в лице Глеба Самойлова и собранных им музыкантов
Юрий КОЗЛОВ
Надеемся, что урезанная «Агата Кристи» будет только петь.

Надеемся, что урезанная «Агата Кристи» будет только петь.

Фото: vk.com/chernozemrock.

На рок-фестиваль «Чернозем» в Воронеж в 2023 года приедет Глеб Самойлов и его группа The Matrixx. Они выступят фактически как трибьют группы «Агата Кристи». Лучшие хиты этого рок-коллектива исполнят в новом прочтении в сопровождении симфонического оркестра. Организаторы фестиваля также обещают масштабную сценографию.

Смущает, что Глеб Самойлов в отличие от своего брата Вадима известен своим негативным отношением к СВО на Украине. А, значит, от него можно ожидать со сцены нечто вроде того, что в 2022 году сказал со сцены фронтмен «Сплина» Александр Васильев, а то и чего похлеще.

Кроме того, на «Черноземе» выступят группы «Крематорий», «Мельница», «План Ломоносова», «Плавица», «Смех» «Гудтаймс», «Биртман», Laskala, а также Нейромонах Феофан.