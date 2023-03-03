За четыре праздничных дня полицейские остановили 93 пьяных водителя в Воронежской области

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

В регионе в минувшие праздничные дни прошло несколько очередных профилактических мероприятий. Сотрудниками Госавтоинспекции с 23 по 26 февраля 2023 года было составлено 1728 материалов. Об этом рассказали в ГУ МВД по Воронежской области 3 марта.

В ходе профилактического мероприятия «Трезвый водитель» стражи порядка останавливали машины и просили автомобилистов пройти медосвидетельствование. По итогам выявлено 93 человека, находящихся за рулем в нетрезвом виде (ч.1 ст. 12.8 либо ст. 12.26 КоАП РФ, а также ст. 261.1 УК РФ).

Кроме того, 118 материалов за нарушение требований к перевозке детей, установленных ПДД РФ (ч.3 ст. 12.23 КоАП РФ).