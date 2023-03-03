Власти назвали фейком сообщения о письмах с порошком в Воронежской области

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

Власти Воронежской области опровергли подлинность сообщения о почтовых письмах с опасным порошком. Информацию, распространяемую в соцсетях, в пресс-центре правительства региона назвали фейковой.

Напомним, в интернете начала «гулять» аудиозапись, в которой говорится о том, что якобы в Борисоглебске мужчина и женщина, ездят по городу на «Рено» и бросают в почтовые ящики письма с неизвестным порошком.

И якобы один из местных жителей даже вскрыл конверт и у него «загорелись» руки.

Жителей региона попросили не обращать внимание на подобные сообщения, в связи с тем, что они являются недостоверными.