В Воронежской области у любителя пьяной езды конфисковали автомобиль

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Бутурлиновский райсуд вынес обвинительный приговор по уголовному делу, фигурантом которого стал 43-летний, неоднократно садившийся за руль пьяным. Об этом рассказали в ГУ МВД по региону 3 марта.

Мужчину признали виновным по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость». Оказалось, водитель в апреле 2022 года был наказан по административной статье за пьяную езду. Его оштрафовали на 30 тысяч рублей и лишили водительских прав на 1,5 года.

Однако уже в августе он снова сел за руль пьяным. Это выяснили инспекторы ДПС, которые остановили его в селе Пузево Бутурлиновского района.

Райсуд назначил водителю наказание в виде 350 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на 2 года и конфисковали автомобиль.