В Воронеже мошенник притворился отцом парня и отобрал у него 22 тысячи рублей

Подарок получился. Но не матери, а мошеннику. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В четверг, 2 марта, жертвой наглого «развода» стал 21-летний воронежец. В одной из соцсетей он получил сообщение якобы от отца с просьбой одолжить ему деньги на подарок матери к 8 марта. Молодой человек перевел на указанный ему номер банковской карты более 22 тысяч рублей. Вскоре ему позвонил отец и сказал, что его страницу в соцсети взломали, и с нее стал сыпаться «спам».

- Всего 2 марта в Воронежской области полицейские зарегистрировали пять сообщений о кражах с банковских карт граждан и еще 11 - о совершенных мошенничествах. Общий ущерб, причиненный поверившим аферистам людям, составил более 8,6 миллионов рублей. Возбуждены уголовные дела по частям 2, 3 и 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество», а также ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Преступников разыскивают, - сообщили в региональном ГУ МВД.