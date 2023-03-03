В Воронежской области мужчина за украденную бутылку водки рискует сесть на 8 лет

Водка до добра не доведет. Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

На днях в селе Елань-Колено Новохоперского района произошла наглая кража. В один из сетевых супермаркетов зашел мужчина, взял бутылку водки и пошел к выходу. Сотрудники торговой точки попытались задержать его и заставить заплатить. Но он достал из кармана предмет, похожий на пистолет, и, угрожая им, ушел.

Сотрудники уголовного розыска вскоре установили личность преступника и задержали его. Вором оказался уже не раз судимый за кражи 25-летний местный житель.

- Рецидивиста задержали. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 162 УК РФ «Разбой». Вору грозит до восьми лет лишения свободы, - сообщили в региональном ГУ МВД.